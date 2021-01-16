"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

АО "Укрзализныця" планирует упростить требования к предъявляемым для посадки в вагон документам.

"Мы сейчас рассматриваем, и в ближайшее время примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу глава компании Владимир Жмак.

Он отметил, что сейчас на "Укрзализныце" действуют старые нормы, которые пока не успели отменить.