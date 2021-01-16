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22:51 16.01.2021

"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

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"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

АО "Укрзализныця" будет усиливать контроль за соблюдением норм провоза багажа пассажирами.

"Нормы провоза багажа регулируются... Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам убытки",- заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу глава компании Владимир Жмак.

Он также подчеркнул, что осуществление контроля за провозом багажа входит в обязанности проводника, кроме того, за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

Теги: #пассажиры #уз #багаж
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