События

22:01 16.01.2021

Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

2 мин читать
Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Арестович подчеркнул, что украинская ТКГ рассматривает данное заявление, "как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против Ковид-19"

"Напоминаем, что ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, в фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта. Украинская сторона напоминает, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - еще и аморальны. Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою", - написал Арестович.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Теги: #проверка #пленные #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 16.01.2021
Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

19:07 15.01.2021
Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

17:03 15.01.2021
Зеленский обсудил с Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

Зеленский обсудил с Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

16:42 15.01.2021
Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

19:56 14.01.2021
Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

17:57 14.01.2021
Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

16:01 14.01.2021
Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

15:20 14.01.2021
Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

03:39 14.01.2021
В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

13:10 13.01.2021
В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

В Украине разработали бронежилет по стандартам НАТО

Глава Минздрава подтвердил, что 1-й этап вакцинации от COVID-19 может начаться в середине февраля - нардеп Кравчук

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2"

Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

Спасатели нашли и доставили в больницу потерявшегося в горах туриста – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА