Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Арестович подчеркнул, что украинская ТКГ рассматривает данное заявление, "как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против Ковид-19"

"Напоминаем, что ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, в фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта. Украинская сторона напоминает, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - еще и аморальны. Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою", - написал Арестович.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.