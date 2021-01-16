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20:42 16.01.2021

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

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Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

Страховая компания Zurich Insurance Group AG решила прекратить оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом агентство отмечает, что Zurich - это один из множества страховщиков, задействованных на проекте.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами.

В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисные компании, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Теги: #северный_поток #страхование #европа
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