События

19:54 16.01.2021

Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

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Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

Больницы в Португалии в скором времени могут в ближайшее время столкнуться с нехваткой мест для людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, пишет в субботу The Guardian.

В настоящее время в стране 638 пациентов проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Всего же максимальное количество мест в этих отделениях - 672.

При этом, как отмечает газета, на следующей неделе в стране ожидают увеличения наплыва пациентов, и нагрузка на больницы, вероятно, станет еще сильнее.

В субботу в Португалии выявили почти 11 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались166 пациентов с коронавирусом.

Теги: #коронавирус #португалия
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