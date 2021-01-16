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19:04 16.01.2021

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток, 16 января, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"В районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

 

Теги: #оос
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