Денисова готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приветствует решение ОРДЛО передать украинской стороне часть удерживаемых граждан и выражает готовность содействовать их возвращению.

"Приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан, ведь работа по освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса ежедневно осуществляется Офисом президента Украины, Офисом уполномоченного и представителями украинской стороны в рамках ТКГ", - написала Денисова в Телеграм-канале.

"Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан, о которых шла речь в вышеупомянутом заявлении (представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего – ИФ), а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества", - добавила она.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука". Представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.