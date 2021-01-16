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17:59 16.01.2021

Украинская контрразведка при всех руководителях сообщала об угрозах со стороны РФ – глава Минветеранов

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Украинская контрразведка при всех руководителях сообщала об угрозах со стороны РФ – глава Минветеранов

Украинская контрразведка при всех руководителях сообщала об угрозах со стороны России, заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

"Была попытка отделения Крыма, "мешковщины" и так далее. Но потом, когда блицкриг опять же не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выведению, в том числе, через фальшивые авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с местной властью. Россия использовала это для того, чтобы инфильтровать туда подконтрольных, в том числе криминальных элементов и боевиков, чтобы дестабилизировать внутренние крымские процессы", - сказала Лапутина в интервью "Радио Свобода", комментируя ситуацию в 90-е годы.

По ее словам, Служба безопасности тогда поняла, что это системная операция российских спецслужб против Украины. В связи с чем в СБУ была создана оперативно-следственная группа, которая на протяжении долгого времени осуществляла мероприятия по прекращению действий против суверенитета Украины.

"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И один из них, а это, примерно, 2008-2009-е годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимания. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб. Много чего касалось не только физического влияния, а влияния на ментальность", - добавила она.

В то же время министр посетовала, что тогда ее группу расформировали.

Лапутина начала службу в рядах СБУ в 1992 году. Работала в антитеррористическом центре СБУ "Альфа". В 2010-2012 годах – заместитель начальника Центра специальных операций "А" СБУ.

18 декабря 2020 года была назначена министром по делам ветеранов.

 

Теги: #лапутина #рф #угрозы #контрразведка
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