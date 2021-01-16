Зеленский в День памяти "киборгов": Над Донецким аэропортом вновь будет поднят флаг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Донецкого аэропорта выразил благодарность "киборгам" за их подвиг и заявил, что над Донецким аэропортом снова поднимется украинский флаг.

"Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отодвинет", - написал Зеленский в соцсети Facebook.

Он напомнил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

"Наши отважные ребята - военные, добровольцы, волонтеры - держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят. За эту стойкость, бесстрашие и несокрушимость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Но они были только людьми, которые показали всем нам, как это - держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это - твоя земля, твой дом, который нужно защищать", - подчеркнул президент.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг - символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины. Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!", - заявил Зеленский.

16 января в Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта. Защита ДАП продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.