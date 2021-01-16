В Полтаве подожгли автомобиль депутата горсовета

В Полтаве на ул. Станиславского 15 января загорелся автомобиль "Мазда-6", которым пользовался депутат Полтавского городского совета Эдуард Волков.

"Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", - сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям в Полтавской области.

Волков в соцсети Facebook сообщил, что сгоревший автомобиль принадлежит его жене, но пользуется им он сам.

"Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно - организатор Александр Мамай (городской голова Полтавы – ИФ). У нас продолжительная история политической борьбы", - написал Волков в пятницу.

В комментарии изданию "Полтавщина" Волков уточнил, что поджог произошел возле магазина. Он сообщил, что припарковался и зашел в магазин на 5 минут, а когда вышел – автомобиль уже горел. Рядом также была найдена бутылка.