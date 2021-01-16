АМКУ рассматривает дело о приобретении фондом Cliff Capital Growth двух корпусов Unit.City

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело о концентрации в виде приобретения компанией Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd (Кипр) строящихся корпусов B04 и B06 инновационного парка Unit.City в Киеве.

Как сообщается на сайте ведомства, речь о приобретении кипрской компании долей в уставных капиталах ООО "Юнит В06" и ООО "Юнит В04", обеспечивающих достижение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Как сообщалось, в октябре-2020 в Unit.City стартовало строительство нового кампуса B04 общей площадью 19,8 тыс. кв. м, работы планируется завершить во втором квартале 2022 года.

Согласно информации на сайте проектного бюро AIMM, офисная площадь девятиэтажного B06 составит 8 тыс. кв. м.

Партнером Unit.City в проекте строительства выступает промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская". В целом ПСГ намерена вложить $70 млн в строительство пяти бизнес-центров в Unit.City – B01, B02, B03, B04, B06.

По данным Единого госреестра, Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd ранее числилась участником инвестфонда "Паритет-ВТ", владеющим 10% в уставных капиталах ООО "Юнит В06" и ООО "Юнит В04". Еще 90% в обеих компаниях владеет ООО "Юнит Холдингс", конечным бенефициаром указан основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

Управляющей инвестиционным фондом Cliff Capital Growth выступает компания Guardo Assets Management, в управлении которой также фонды Aksioma, A Realty, AC Real, Vingis.