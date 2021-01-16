В Украине разработали бронежилет по стандартам НАТО

В Министерстве обороны Украины разработали собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный", сообщил министр обороны Андрей Таран.

"До этого Вооруженные силы и воинские формирования в Украине закупку бронежилетов осуществляли по коммерческим техническим условиям. Теперь такие требования впервые установило оборонное ведомство", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

По его словам, в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Кроме того, для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06). Также Министерство обороны предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков.

"По этой документацией уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это - общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель - Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", - пояснил Таран.

Как отмечается в справочной информации Минобороны, "Бронежилет модульный" ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01) имеет модульную структуру и состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами. Сохраняет баллистические свойства после замачивания - как на один час по ГОСТ, так и в соответствии с STANAG 2920 - на 24 часа в морской воде.

Новый бронежилет можно закупать как с металлическими, так и керамическими жесткими бронеэлементами.

Военные (исследовательские) испытания бронежилетов проведены в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний исследуемые предметы переданы в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.