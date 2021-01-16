События

15:48 16.01.2021

В Харькове в результате столкновения двух авто погибла пешеход, стоявшая на островке безопасности

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В Харькове в результате столкновения двух авто погибла пешеход, стоявшая на островке безопасности

Полиция устанавливает обстоятельства аварии на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Южнопроектная в Харькове, в результате которой погибла женщина-пешеход, стоявшая на островке безопасности.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по предварительным данным, автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по Южнопроектной со стороны ул.Южная в направлении проспекта Гагарина. В это время в него въехал автомобиль КИА Optima, который двигался на запрещающий движение сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау.

"В результате столкновения автомобиль КИА, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находилась пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #дтп #харьков
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