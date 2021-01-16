Глава Минздрава подтвердил, что 1-й этап вакцинации от COVID-19 может начаться в середине февраля - нардеп Кравчук

Первый этап вакцинации украинцев от коронавирусной болезни COVID-19 может начаться, ориентировочно, в середине февраля 2021 года, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук после совещания фракции с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Мы (фракция "Слуга народа" - ИФ) пригласили на онлайн-совещание министра Степанова, чтобы обсудить вопрос вакцинации в целом, и, в частности, относительно этапности. Министр подтвердил, что первый этап вакцинации может начаться, ориентировочно, в середине февраля этого года. И во время этого первого этапа, согласно уже принятому плану, будут вакцинировать медиков, которые непосредственно работают с COVID-больными, военнослужащих, которые пребывают в зоне ООС, а также социальных работников из гериатрических пансионатов и самих пациентов", - рассказала парламентарий.

По ее словам, во время первого этапа планируют вакцинировать около 370 тысяч украинцев. Второй этап, "при нормальном развитии событий", может стартовать в марте. За этот период, как отметила Кравчук, смогут вакцинировать 2,5 миллиона граждан.

Кроме того, уточнила депутат, фракция обсудила с главой Минздрава и то, "почему так долго происходит подписание контрактов, (…) был вопрос, почему выбрали посредника Crown Agents".

"Министр подтвердил, что кроме Sinovac (китайская вакцина – ИФ), они довольно плотно ведут переговоры и уже подходят к финишу ещё с тремя производителями. Также от COVAX, программы, дающей доступ к вакцинам разным странам, мы ожидаем 8 млн доз, и первые 210 тысяч из них могут поступить в ближайшее время после последних согласований и подписаний", - заключила Кравчук.