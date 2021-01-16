Novus опровергает наличие в продаже новогодних шариков с российской символикой

ООО "Новус Украина", управляющее сетью гипер- и супермаркетов Novus и входящее в литовскую инвестгруппу BT Invest, опровергает наличие в продаже новогодних украшений с российской символикой в своих магазинах и заявляет о провокации.

"Novus не продает новогодние шарики с российской символикой. Это провокация, понятная как клиентам, так и СМИ. Мы тщательно отбираем и проверяем все позиции товаров, попадающих на наши полки", – говорится в пресс-релизе сети.

Согласно ему, компания располагает видеозаписью с камер наблюдений, где неизвестный мужчина подкладывает на полку в магазине елочные шары и снимает их на видео, при этом комментируя наличие в продаже товара с российской символикой.

Ранее в сети интернет были распространены материалы негативного характера в отношении сети супермаркетов Novus и связанной с ним строительной компании Stolitsa Group. Обе компании развивает в Украине литовская инвестиционная группа BT Invest, созданная в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.