События

14:55 16.01.2021

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии превысил 2,7 тыс.

2 мин читать
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии превысил 2,7 тыс.

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 2 771 случаев коронавируса, из которых 1 122 зафиксировано в Литве, 1 031 - в Латвии и 618 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 709 случая COVID-19, в четверг - 2 953, в среду- 3 804, во вторник - 2 115, в понедельник - 1 396.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1122 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в Литве зарегистрировано 166 тыс. 680 случаев, сообщил департамент статистики.

За сутки скончалось 28 человек, всего с начала эпидемии в Литве скончались 2414 человек.

За минувшие сутки фиксировались также 3475 выздоровлений от COVID-19, общее число выздоровевших достигло 104 тыс. 047.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 45 475 человек.

За прошедшие сутки в Латвии 1031 новый случай заражения COVID-19, с начала пандемии вирус был выявлен у 55 097 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.

Также, за сутки скончались 26 инфицированных, общее число жертв достигло 961.

В Латвии вакцины против коронавируса получили 1780 человек, а общее количество лиц, получивших дозу вакцины против COVID-19, в стране достигло 14 962 человек, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

В Эстонии за сутки зарегистрировано 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии в республике был выявлен 36 691 случай, сообщил в субботу департамент здоровья.

Скончались за сутки четыре человека. Всего после начала эпидемии умерли 320 человек.

Выздоровели 26 225 человек. Вакцинировано за сутки 1 282 человека, всего вакцинировано 17 959 человек.

 

 

Теги: #коронавирус #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 16.01.2021
В Беларуси стартует вакцинация медработников "Спутником V"

В Беларуси стартует вакцинация медработников "Спутником V"

10:24 16.01.2021
В Киеве коронавирус обнаружили у 821 человека, госпитализировали 68 пациентов

В Киеве коронавирус обнаружили у 821 человека, госпитализировали 68 пациентов

08:25 16.01.2021
В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

06:56 16.01.2021
Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек

22:21 15.01.2021
ВОЗ призывает к сотрудничеству стран для более быстрого выявления новых штаммов COVID-19

ВОЗ призывает к сотрудничеству стран для более быстрого выявления новых штаммов COVID-19

20:40 15.01.2021
Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

19:14 15.01.2021
Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

12:59 15.01.2021
Кличко: подачей кислорода в Киеве уже оборудовано 3,1 тыс. коек для больных COVID-19

Кличко: подачей кислорода в Киеве уже оборудовано 3,1 тыс. коек для больных COVID-19

12:39 15.01.2021
В Киеве за сутки выявили 896 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за сутки выявили 896 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

10:32 15.01.2021
Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

ПОСЛЕДНЕЕ

Novus опровергает наличие в продаже новогодних шариков с российской символикой

Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан с поличным

Зеленский поздравил нового председателя партии Меркель ХДС Лашета с избранием

В Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе

На станции Киевского метро "Гидропарк" на Крещение откроют второй выход

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все заявки

Морозная погода сохранится в Украине в ближайшие дни

"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

Порошенко: защита Донецкого аэропорта – героическая страница войны за независимость

Киевская таможня изъяла 23 незадекларированных бриллианта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА