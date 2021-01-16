Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии превысил 2,7 тыс.

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 2 771 случаев коронавируса, из которых 1 122 зафиксировано в Литве, 1 031 - в Латвии и 618 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 709 случая COVID-19, в четверг - 2 953, в среду- 3 804, во вторник - 2 115, в понедельник - 1 396.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1122 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в Литве зарегистрировано 166 тыс. 680 случаев, сообщил департамент статистики.

За сутки скончалось 28 человек, всего с начала эпидемии в Литве скончались 2414 человек.

За минувшие сутки фиксировались также 3475 выздоровлений от COVID-19, общее число выздоровевших достигло 104 тыс. 047.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 45 475 человек.

За прошедшие сутки в Латвии 1031 новый случай заражения COVID-19, с начала пандемии вирус был выявлен у 55 097 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.

Также, за сутки скончались 26 инфицированных, общее число жертв достигло 961.

В Латвии вакцины против коронавируса получили 1780 человек, а общее количество лиц, получивших дозу вакцины против COVID-19, в стране достигло 14 962 человек, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

В Эстонии за сутки зарегистрировано 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии в республике был выявлен 36 691 случай, сообщил в субботу департамент здоровья.

Скончались за сутки четыре человека. Всего после начала эпидемии умерли 320 человек.

Выздоровели 26 225 человек. Вакцинировано за сутки 1 282 человека, всего вакцинировано 17 959 человек.