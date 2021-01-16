События

14:45 16.01.2021

Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан с поличным

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Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан с поличным

Правоохранители задержали во время получения взятки первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации.

"В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства неправомерной выгоды в сумме $2500 от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок", - сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) в субботу.

Отмечается, что для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства.

15 января чиновников задержали во время выдачи разрешительной документации и получения взятки.

16 января фигуранты уведомлены о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос по избранию меры пресечения.

Теги: #взятка #гбр
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