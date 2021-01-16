Зеленский поздравил нового председателя партии Меркель ХДС Лашета с избранием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) Армина Лашета с избранием на должность председателя партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС).

"Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии ХДС! Желаю успехов в вашей работе ради процветания Германии. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинско-германского партнерства на благо наших народов", - написал Зеленский в соцсети Twitter в субботу.

Как сообщалось, Лашет избран председателем на цифровом съезде партии. Из 991 проголосовавших за Лашета проголосовал 521 человек. За второго кандидата, вышедшего во второй тур, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре человека при голосовании воздержались.