Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все заявки

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки на получение лицензий по проведению и организации азартных игр, мотивируя это неправильным оформлением документов.

Соответствующие решения комиссии размещены на ее сайте.

Согласно этой информации, на лицензии по проведению азартных игр в сети Интернет претендовали ООО "Геймдев", "Фан Гейм", "Спейсикс", а заявки на лицензии по организации азартных игр офлайн подали ООО "Империя Азарта", "Волна 4444".

Лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр были утверждены постановлением правительства от 21 декабря 2020 года.