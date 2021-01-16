В Беларуси стартует вакцинация медработников "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса медработников, находящихся в зоне риска, начинается в Беларуси, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников Беларуси - тех, которые находятся в зоне риска", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

"Прежде всего, планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 - Брестского региона, 3 тыс. 260 - Витебского, 4 тыс. 365 - Гомельского, 1 тыс. 735 - Гродненского, 1 тыс. 610 - Могилевского, 2 тыс. 485 - Минской области", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что "практика начала с вакцинации медицинских работников аналогична таковой в мире". "Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины "Спутник V".

"В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин "Спутник V", а в канун Нового года - партия в 20 тыс. доз, российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Данная партия вакцины прошла контроль качества, подчеркнули в министерстве, уточнив, что исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларуси.

"В первом квартале 2021 года потребность в вакцине "Спутник V" планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей", - добавили в министерстве.

По данным Минздрава, на 16 января в республике с начала эпидемии зарегистрировано 223 тыс. 537 человек с положительным тестом на коронавирус, скончались 1 тыс. 573 пациента.