Морозная погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять холодный воздух арктического происхождения, сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в воскресенье холодную погоду с температурой ночью 17-22° мороза, местами до 25° мороза, днем 11-16° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях ночью 12-17°, днем 5-10° мороза. На западе страны местами небольшой, днем в Приазовье умеренный снег; на остальной территории без осадков.

В Крыму снег, в течение суток 3-8° мороза.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 18-20°, днем около 15° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 января самая высокая температура днем была 8,7 в 1993г., самая низкая ночью -24,9 в 1940г.

В понедельник, 18 января, в Украине холодная погода с температурой ночью 17-22°, местами до 25° мороза, днем 10-16° мороза; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15°, днем 5-10° мороза.

Без существенных осадков, лишь ночью 18 января на востоке страны снег.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-10 м/с.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20° мороза, днем вдень 13-15° мороза.