События

12:02 16.01.2021

"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

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"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

АО "Укрзализныця" (УЗ) продолжает очищать железнодорожную инфраструктуру от снега и полностью контролирует ситуацию, сообщила пресс-служба компании в субботу.

В УЗ отметили, что за прошедшие сутки от снега было убрано 361 пассажирскую платформу. На работах по уборке снега на станциях, платформах и путях были задействованы более 2,7 тыс. железнодорожников. Кроме того, работали четыре единицы спецтехники. В ходе работ железнодорожники очистили более 7 тыс. стрелочных переводов.

В настоящее время наибольшая толщина снежного покрова зафиксирована УЗ в Сянках (Львовская обл.) – 39 см, Днепре – 12 см, Верховцевом (Днепропетровская обл.) – 11 см, Ивано-Франковске и Пятихатках (Днепропетровская обл.) – 10 см.

"Укрзализныця" просит пассажиров быть осторожными и осмотрительными на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в период сложных погодных условий", - говорится в сообщении.

Теги: #снег #уборка #уз
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