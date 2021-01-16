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11:46 16.01.2021

Порошенко: защита Донецкого аэропорта – героическая страница войны за независимость

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Порошенко: защита Донецкого аэропорта – героическая страница войны за независимость

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко назвал подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту героической страницей войны за независимость страны.

"Ожесточенное противостояние украинских воинов с российским агрессором в Донецком аэропорту навсегда в памяти украинского народа. Это - героическая страница войны за независимость. Наши мужественные защитники доказали, что украинский дух устойчив и несокрушим, а силу воли и желание жить в свободной стране российском агрессору не сломать", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии.

"Вечная память погибшим героям. Слава живым защитникам Донецкого аэропорта! И слава Украине!" - заключил политик.

16 января в Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта. Защита ДАП продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

Теги: #порошенко #киборги #донецкий_аэропорт
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