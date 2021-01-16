Киевская таможня изъяла 23 незадекларированных бриллианта

Сотрудники Киевской таможни выявили в международном экспресс-отправлении из Индии 23 незадекларированных бриллианта, сообщила Государственная таможня.

Согласно сообщению, бриллианты были отправлены по адресу жителя Винницы, в декларации они были указаны как "декоративные/искусственные камни".

В то же время детектор драгоценных камней определил, что это бриллианты размером от 2,8 до 3 мм, что соответствовало маркировке на упаковке камней.

"Поскольку в декларации не указывались точных достоверных ведомостей о товаре, бриллианты изъяты", - указала таможня.