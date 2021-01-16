Один из вестибюлей станции метро "Героев Днепра" будет закрыт 19-22 января

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" в январе завершат установление новых турникетов, в связи с чем вестибюль станции №2 (северный) будет закрыт с 19 по 22 января.

"Будет проведена замена турникетов на современные", - сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в соцсети Фейсбук в субботу.

Новые турникеты уже установлены и работают в вестибюле №1 станции "Героев Днепра", а также на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

"Они принимают все электронные средства оплаты проезда: QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - отмечено в сообщении.