В Киеве 15 января оформили 1062 предписания за несвоевременную уборку снега

В Киеве инспекторы благоустройства вынесли за сутки 1062 предписания тем предприятиям, учреждениям и организациям, которые несвоевременно расчищают балансовые территории от снега, сообщил и. о. директора департамента городского благоустройства Киевской горадминистрации Тимур Ткаченко.

"Всего за день было внесено 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям за несвоевременную очистку балансовых территорий от снега. Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования", - цитирует Ткаченко пресс-служба горадминистрации.

Отмечено, что по состоянию на утро 16 января дороги и тротуары чистят 5018 коммунальных работников дорожно-эксплуатационных управлений, жилищно-коммунального хозяйства и управлений зеленых насаждений.

К работам привлечены 468 единицы снегоуборочной техники, использовано 3349 тонн посыпочных материалов.