События

11:12 16.01.2021

В Киеве 15 января оформили 1062 предписания за несвоевременную уборку снега

1 мин читать
В Киеве 15 января оформили 1062 предписания за несвоевременную уборку снега

В Киеве инспекторы благоустройства вынесли за сутки 1062 предписания тем предприятиям, учреждениям и организациям, которые несвоевременно расчищают балансовые территории от снега, сообщил и. о. директора департамента городского благоустройства Киевской горадминистрации Тимур Ткаченко.

"Всего за день было внесено 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям за несвоевременную очистку балансовых территорий от снега. Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования", - цитирует Ткаченко пресс-служба горадминистрации.

Отмечено, что по состоянию на утро 16 января дороги и тротуары чистят 5018 коммунальных работников дорожно-эксплуатационных управлений, жилищно-коммунального хозяйства и управлений зеленых насаждений.

К работам привлечены 468 единицы снегоуборочной техники, использовано 3349 тонн посыпочных материалов.

Теги: #киев #снег #уборка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 16.01.2021
"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

11:28 16.01.2021
Один из вестибюлей станции метро "Героев Днепра" будет закрыт 19-22 января

Один из вестибюлей станции метро "Героев Днепра" будет закрыт 19-22 января

10:24 16.01.2021
В Киеве коронавирус обнаружили у 821 человека, госпитализировали 68 пациентов

В Киеве коронавирус обнаружили у 821 человека, госпитализировали 68 пациентов

12:59 15.01.2021
Кличко: подачей кислорода в Киеве уже оборудовано 3,1 тыс. коек для больных COVID-19

Кличко: подачей кислорода в Киеве уже оборудовано 3,1 тыс. коек для больных COVID-19

12:39 15.01.2021
В Киеве за сутки выявили 896 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за сутки выявили 896 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

12:35 15.01.2021
Кличко: Кабмину следует безотлагательно принять решение по восстановлению обучения в младшей школе

Кличко: Кабмину следует безотлагательно принять решение по восстановлению обучения в младшей школе

09:36 15.01.2021
В Киеве опять ожидается снег, заработали пункты обогрева, отменены ярмарки – КГГА

В Киеве опять ожидается снег, заработали пункты обогрева, отменены ярмарки – КГГА

08:38 15.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

05:59 15.01.2021
"Активная страна" победила в инвестконкурсе на обустройство канатной переправы через Днепр в Киеве за 3,6 млн грн

"Активная страна" победила в инвестконкурсе на обустройство канатной переправы через Днепр в Киеве за 3,6 млн грн

19:43 14.01.2021
В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: защита Донецкого аэропорта – героическая страница войны за независимость

Киевская таможня изъяла 23 незадекларированных бриллианта

Украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого с 2019 года разыскивает Интерпол

Проезд по дорогам госзначения обеспечен - "Укравтодор"

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января

В 2020/2021 году девятиклассники будут сдавать итоговую аттестацию в учебном заведении письменно

Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА