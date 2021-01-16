Украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого с 2019 года разыскивает Интерпол

Пограничники задержали в Одесской области в пункте пропуска на границе с Молдовой 29-летнего гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Мужчину задержали во время оформления на выезд из Украины. "Оказалось, что мужчину с 2019 года разыскивали правоохранительные органы Турции за изнасилование", - отмечается в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Нарушитель передан сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции.