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10:55 16.01.2021

Проезд по дорогам госзначения обеспечен - "Укравтодор"

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Проезд по дорогам госзначения обеспечен - "Укравтодор"

Проезд по всем участкам дорог государственного значения по состоянию на утро субботы обеспечен, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Как отмечается в сообщении на сайте госагентства, для обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожники задействовали в работе 1196 единиц техники и 1614 рабочих.

По информации "Укравтодора", по состоянию на 6:00 субботы небольшой снег выпадает в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где за сутки выпало от 3 до 5 см снега. Температура воздуха колеблется от -9 ° до -18 ° С.

"Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое и местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах возникают снежные переметы, в остальных областях сухое. На перевальных участках дорог небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 1-3 см. Температура воздуха -11-16 ° С. Покрытие местами мокрое. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами", - отмечается в сообщении.

По сообщению УкрГМЦ 16 января в западных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -14-19°С, в северных областях до 22° мороза, днем -10-15°С, на юге -5-10°С.

 

Теги: #дороги #укравтодор #проезд
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