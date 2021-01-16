В Киеве коронавирус обнаружили у 821 человека, госпитализировали 68 пациентов

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 821 человека, среди них 29 медработников, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на странице в Фейсбуке.

За прошлые сутки умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2175 летальных случаев от коронавируса.

Подтвержденных случаев заболевания в настоящее время 121903 человека.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 935 человек. Всего коронавирус преодолели 47284 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 151, в Деснянском - 119 и Днепровском районе - 109 случаев.