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10:12 16.01.2021

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января

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Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов.

"Было принято решение начать в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 с 18 января 2021 года. В первую очередь этот процесс охватит медработников, который займет 1-1,5 недели, затем, с 1 февраля, планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет", - заявил Мовсумов в субботу на брифинге оперативного штаба при кабинете министров.

Первая партия вакцины от COVID-19 уже доставлена в страну, добавил он.

Начальник отдела организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что переговоры по поставке в страну вакцин велись по двум направлениям - в рамках COVAX и непосредственно с производителями вакцин.

"В 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, мы заказали еще вакцины китайской компании Sinovac. Заказанные 4 млн доз вакцин будут сначала поставлены в Турцию и проверены в лабораториях этой страны на соответствие стандартам, затем упакованы и партиями будут отправлены в Азербайджан", - сказал Мусаев.

Он добавил, что в Азербайджане все готово к вакцинации, соответствующие пункты уже созданы во всех районах страны и в настоящее время ведутся работы по созданию аналогичного пункта и в городе Шуша.

Мусаев также призвал население принять активное участие в вакцинации.

Теги: #вакцинация #азербайджан
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