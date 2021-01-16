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10:02 16.01.2021

В 2020/2021 году девятиклассники будут сдавать итоговую аттестацию в учебном заведении письменно

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В 2020/2021 году девятиклассники будут сдавать итоговую аттестацию в учебном заведении письменно

В 2020/2021 учебном году учащиеся 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в учебном заведении в письменной форме, разъясняет Министерство образования и науки.

"Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА лиц, которые завершают получение базового среднего образования, проводится в учебном заведении в письменной форме", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве отмечают, что информация об освобождении от прохождения ГИА учеников 9-х классов или ее прохождения онлайн является недостоверной.

"Кроме того, утверждение об осложнении ГИА для учеников 9-х классов в 2020/2021 учебном году является необоснованным. Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018/2019 учебном году", - подчеркивают в ведомстве.

Теги: #гиа #условия
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