Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

Сообщение о минировании 185 дошкольных детских заведений в Одессе оказалось ложным, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение поступило в полицию в пятницу, 15 января. Для проведения проверки были привлечены 33 группы, в состав которых вошли почти сто полицейских.

"В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не выявлено", - отмечается в сообщении.

По факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуется уголовное производство по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к правонарушению.