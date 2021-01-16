События

09:50 16.01.2021

Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

1 мин читать
Сообщение о минировании 185 детсадов в Одессе оказалось ложным

Сообщение о минировании 185 дошкольных детских заведений в Одессе оказалось ложным, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение поступило в полицию в пятницу, 15 января. Для проведения проверки были привлечены 33 группы, в состав которых вошли почти сто полицейских.

"В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не выявлено", - отмечается в сообщении.

По факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуется уголовное производство по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к правонарушению.

Теги: #лжеминирование #детсады #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 15.01.2021
В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

16:14 14.01.2021
45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

12:49 14.01.2021
Одесские полицейские заблокировали пиратский онлайн-кинотеатр

Одесские полицейские заблокировали пиратский онлайн-кинотеатр

19:22 13.01.2021
Отделение банка под Харьковом "заминировал" нетрезвый должник, состоящий на учете у психиатра

Отделение банка под Харьковом "заминировал" нетрезвый должник, состоящий на учете у психиатра

13:10 13.01.2021
В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

00:54 06.01.2021
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей

09:44 05.01.2021
В Одессе горело неработающее кафе, используемое как курятник

В Одессе горело неработающее кафе, используемое как курятник

16:41 27.12.2020
Центр предотвращения детской слепоты по причине ретинопатии недоношенных открыли в Одессе

Центр предотвращения детской слепоты по причине ретинопатии недоношенных открыли в Одессе

10:46 21.12.2020
Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

17:22 18.12.2020
Одесский облсовет отменил решение о расторжении контракта с директором Художественного музея Ройтбурдом

Одесский облсовет отменил решение о расторжении контракта с директором Художественного музея Ройтбурдом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого с 2019 года разыскивает Интерпол

Проезд по дорогам госзначения обеспечен - "Укравтодор"

Alyona Alyona стала лауреатом премии ЕС в сфере популярной современной музыки

В Киеве коронавирус обнаружили у 821 человека, госпитализировали 68 пациентов

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января

В 2020/2021 году девятиклассники будут сдавать итоговую аттестацию в учебном заведении письменно

На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

Карантин в Азербайджане продлен до апреля

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА