В Украине за сутки 7 729 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 9 792 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 729 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 10 328 человек, умерло 166 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2083 человека, летальных случаев – 144, выздоровели - 9792 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 15 января сообщалось о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания COVID-19, 11 января было 4 288 новых случаев, 10 января сообщалось о 5 011 случаях коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 154 692 человека, 20 686 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 857 183 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.