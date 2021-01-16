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08:10 16.01.2021

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

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В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

Спасатели ликвидировали факельное горение на территории ООО "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"15 января в 14:40 вблизи г.Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" в корпусе № 903 возникло факельное горение пиролизной печи (производство дихлорэтана), которое в 15:36 подразделения ГСЧС ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в госслужбе.

Отмечается, что огонь повредил производственное оборудование на площади 45 кв.м.

Также химическая лаборатория объекта провела замеры воздуха, в результате чего превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не обнаружила.

Теги: #предприятие #украина #ивано_франковская_область #пожар
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