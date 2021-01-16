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07:47 16.01.2021

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

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Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие выстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка наемники несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Трудовского противник совершил в сторону украинских позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение и его госпитализировали.

Вблизи Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", наемники вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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