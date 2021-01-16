Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек

С начала пандемии COVID-19 в мире число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний, по состоянию на утро субботы, достигло 2 млн 6 тыс. 611, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, общее число инфицированных в 191 стране и регионе мира составило 93 млн 765 тыс. 725 человек, излечились более 66 млн.

Лидером по числу смертельных случаев и заразившихся продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зафиксировано 391 тыс. 624 летальных исхода и 23 млн 503 тыс. 587 заболевших.