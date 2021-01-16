Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

Министерство здравоохранения выступает против преждевременного возвращения к офлайн-обучению учеников начальной школы, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я рекомендую всем представителям местного самоуправления сначала поинтересоваться законами эпидемиологии, а затем рекомендовать изменения в карантинных ограничениях, в частности, заблаговременное прекращение дистанционного обучения и возвращения к привычному образовательному процессу. Все решения по карантину принимаются МЗ, исключительно опираясь на законы эпидемиологии и мнению ведущих врачей-эпидемиологов, а также инфекционистов Украины. Поэтому на период действия усиленных карантина, то есть до 25 января, посещение учреждений общего образования приостановлено", - написал Степанов в своем телеграм-канале.

По его словам, в Украине наблюдается увеличение процента детей, заболевших COVID-19 в соотношении к общему числу заболевших людей. Причем в ноябре этот показатель составлял 3,1% от всего количества новых больных. А в декабре процент детей, заболевших COVID-19 подскочил до 5,9% от общего количества.

Он отметил, что всего за время пандемии в Украине заболело 62 333 ребенка.