Харьковчанину, выстрелившему в котенка из пневматического оружия, грозит уголовная ответственность

Жительница Харькова пожаловалась в полицию на то, что житель микрорайона выстрелил в ее котенка из пневматического оружия, правоохранители начали расследование.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам заявительницы, этот мужчина постоянно совершает расправы над животными. Об этом же сообщают и пользователи соцсетей.

Следователи обещают изучить все факты, изложенные в заявлении потерпевшей, и проверить информацию пользователей соцсетей.