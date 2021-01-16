Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) и КНР не обсуждают в данный момент возможность поставок китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для стран ЕС, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"В настоящий момент нет дискуссий между нами и китайцами по данному вопросу", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать интерес Венгрии к китайской вакцине Sinovac, которую премьер-министр Виктор Орбан счел перспективной и распорядился проверить на эффективность.

По словам представителя ЕК, он также ничего не слышал о контактах между Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разработчиком китайской вакцины и предложил обратиться для выяснения вопроса непосредственно в агентство.

При этом он пояснил, что государства-члены ЕС должны гарантировать, что заказанные ими вакцины отвечают европейским требованиям безопасности и эффективности, чтобы заручиться доверием своих граждан. Поэтому вакцины должны получать разрешение EMA для выпуска на рынок ЕС.

В свою очередь другой официальный представитель ЕК Дана Спинант напомнила о значительном портфеле ЕС разнообразных вакцин против COVID-19. Она сослалась на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что количества первых вакцин, разрешенных на рынке ЕС - Pfizer/BioNTech и Moderna, - уже хватит для вакцинации более 80% населения Евросоюза.

"Я полагаю, что комиссия вместе с государствами-членами обеспечила достаточно эффективных и безопасных вакцин для европейцев", - подытожила Спинант.