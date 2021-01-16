События

02:36 16.01.2021

Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

2 мин читать
Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) и КНР не обсуждают в данный момент возможность поставок китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для стран ЕС, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"В настоящий момент нет дискуссий между нами и китайцами по данному вопросу", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать интерес Венгрии к китайской вакцине Sinovac, которую премьер-министр Виктор Орбан счел перспективной и распорядился проверить на эффективность.

По словам представителя ЕК, он также ничего не слышал о контактах между Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разработчиком китайской вакцины и предложил обратиться для выяснения вопроса непосредственно в агентство.

При этом он пояснил, что государства-члены ЕС должны гарантировать, что заказанные ими вакцины отвечают европейским требованиям безопасности и эффективности, чтобы заручиться доверием своих граждан. Поэтому вакцины должны получать разрешение EMA для выпуска на рынок ЕС.

В свою очередь другой официальный представитель ЕК Дана Спинант напомнила о значительном портфеле ЕС разнообразных вакцин против COVID-19. Она сослалась на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что количества первых вакцин, разрешенных на рынке ЕС - Pfizer/BioNTech и Moderna, - уже хватит для вакцинации более 80% населения Евросоюза.

"Я полагаю, что комиссия вместе с государствами-членами обеспечила достаточно эффективных и безопасных вакцин для европейцев", - подытожила Спинант.

Теги: #ес #вакцина #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 15.01.2021
Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

17:59 15.01.2021
Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

13:54 15.01.2021
Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

10:00 15.01.2021
Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

07:30 15.01.2021
США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

20:56 14.01.2021
Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

20:18 14.01.2021
Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

16:30 14.01.2021
Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

12:08 14.01.2021
В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

06:00 14.01.2021
ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

В горсовете Николаева прошел обыск

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели и туристы разыскали заблудившегося львовянина в горах Закарпатья

К марту в США может доминировать "британский", более заразный штамм COVID-19

Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности

США передали ВС Украины очередную партию военной помощи

ВОЗ призывает к сотрудничеству стран для более быстрого выявления новых штаммов COVID-19

Шахтеры 25 января готовы возобновить приостановленную ранее акцию протеста

Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Наличие документов о вакцинации против COVID-19 не должно стать обязательным условием для путешествий - комитет ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА