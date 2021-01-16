Спасатели и туристы разыскали заблудившегося львовянина в горах Закарпатья, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 21:00 15 января в Службу спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившегося туриста-львовянина найдено в районе долины Струнга", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В настоящее время он находится в безопасном месте. Состояние его здоровья, по словам туристов, которые нашли, удовлетворительное.

"На встречу волонтеров двигаются спасатели на вездеходе Богун, которые в дальнейшем заблудившегося доставят в ближайший населенный пункт", - добавили в ведомстве.