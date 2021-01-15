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23:31 15.01.2021

Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

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Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров приобрел для себя обучение в американском университете в Вашингтоне (США).

"После обнародования изменений моего имущественного состояния в связи с оплатой обучения за рубежом, СМИ задались вопросом за кого же я платил. Чтобы избежать очередных конспирологических версий, сообщаю, что платил я за себя", - написал Татаров в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

Также он отметил, что это не первое его заграничное образование и что раньше он закончил Лондонский университет (University of London), получил европейскую адвокатскую лицензию и затем долго готовился к поступлению в американский университет (American University) в Вашингтоне.

"После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж - $ 9 569 тыс. Что и отразил в своей декларации в соответствии с требованиями закона", - сообщил Татаров.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) решением от 13 января обязал генерального прокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи уголовного производства по подозрению Татарова из Службы безопасности Украины (СБУ) обратно в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). 

Теги: #татаров #сша #украина #обучение
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