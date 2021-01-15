События

23:06 15.01.2021

Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности

1 мин читать
Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности

Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В интервью влиятельному немецкому информационному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читателей) подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передней Померании М. Швезиг (СДПГ) достроить "Северный поток 2" как угрозу европейской солидарности", - написал Мельник в своем твиттере в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что эксперт по внешней политике Николас Бернс, который консультировал избранного президента США Джо Байдена в ходе предвыборной кампании, посоветовал ему временно приостановить действие санкций в отношении "Северного потока 2".

Теги: #северный_поток #украина #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:31 15.01.2021
Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя

22:42 15.01.2021
США передали ВС Украины очередную партию военной помощи

США передали ВС Украины очередную партию военной помощи

22:13 15.01.2021
Шахтеры 25 января готовы возобновить приостановленную ранее акцию протеста

Шахтеры 25 января готовы возобновить приостановленную ранее акцию протеста

21:33 15.01.2021
Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

19:14 15.01.2021
Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

19:07 15.01.2021
Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

15:23 15.01.2021
Январский локдаун сокращает заказы украинским машиностроителям, для легкой промышленности – критичен - мнения

Январский локдаун сокращает заказы украинским машиностроителям, для легкой промышленности – критичен - мнения

14:35 15.01.2021
Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов от Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной иконы – МИД

Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов от Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной иконы – МИД

12:52 15.01.2021
Украина за год растеряла большую часть "индекса счастья" и опустилась на 38-е место из 42 стран – исследование

Украина за год растеряла большую часть "индекса счастья" и опустилась на 38-е место из 42 стран – исследование

10:41 15.01.2021
Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

В горсовете Николаева прошел обыск

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ призывает к сотрудничеству стран для более быстрого выявления новых штаммов COVID-19

Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Наличие документов о вакцинации против COVID-19 не должно стать обязательным условием для путешествий - комитет ВОЗ

Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

В Харькове и области акции против повышения тарифов прошли без грубых нарушений порядка – полиция

КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА