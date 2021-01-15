Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В интервью влиятельному немецкому информационному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читателей) подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передней Померании М. Швезиг (СДПГ) достроить "Северный поток 2" как угрозу европейской солидарности", - написал Мельник в своем твиттере в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что эксперт по внешней политике Николас Бернс, который консультировал избранного президента США Джо Байдена в ходе предвыборной кампании, посоветовал ему временно приостановить действие санкций в отношении "Северного потока 2".