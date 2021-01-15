США передали ВС Украины очередную партию военной помощи

Соединенные Штаты Америки передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Украинская армия получила бронемобили и лодки, сообщает посольство США в Украине на странице в Twitter.

Так, Украинские сухопутные войска и силы специальных операций получили 20 бронемобилей Humvee.

В американском представительстве добавили, что Военно-морские силы Украины получили от США 84 лодки.