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22:13 15.01.2021

Шахтеры 25 января готовы возобновить приостановленную ранее акцию протеста

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Шахтеры 25 января готовы возобновить приостановленную ранее акцию протеста

Шахтеры 25 января готовы возобновить приостановленную акцию протеста с перекрытием трасс вблизи Кропивницкого, если центральное руководство, чиновники не найдут механизмов вывода предприятия "Восток ГОК" из кризиса, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Представители более 5000-го коллектива "Восток ГОК", лидеры Независимого профсоюза горняков Украины, направили обращение к премьер-министру Украины (Денису Шмыгалю – ИФ), в Министерство энергетики с требованиями соблюсти предновогодние обещания и обеспечить устойчивую работу предприятия", - написал Волынец.

"В случае, если власть отстранится от проблем горняков, от социальных, экономических, экологических последствий простой уранодобывающих шахт для региона - уранщики готовы возобновить приостановленное акцию протеста с перекрытием трасс вблизи Кропивницкого 25 января", - подытожил он.

Теги: #кропивницкий #шахтеры #протест #украина
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