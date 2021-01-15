Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 2 млн человек, такой показатель из-за отсутствия сплоченности в глобальном реагировании на пандемию, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Наш мир достиг душераздирающей отметки: пандемия COVID-19 унесла жизни двух миллионов человек", - заявил Гутерриш в видеообращении, опубликованном в твиттере.

По его словам, "смертоносное воздействие пандемии усугубилось из-за отсутствия глобального скоординированного реагирования" на распространение коронавируса.

"В память о двух миллионах душах мир должен действовать с гораздо большей сплоченностью. Сейчас самое время", - подчеркнул генсек ООН.

Он отметил, что в настоящее время вакцины от COVID-19 довольно быстро получают только страны с высоким уровнем дохода, в то время как "у бедных стран их вообще нет".

"Некоторые страны осуществляют сторонние сделки, закупая (вакцины) даже сверх нужды... Вакцинационализм обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление", - полагает Гутерриш.

"Наука преуспевает, а сплоченность падает", - добавил он.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "производители усилили свою приверженность работе" рамках программы COVAX - Глобальным фондом доступа к вакцинам, а страны по всему миру обеспечили бы достаточные поставки и честное распространение вакцины.

"Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус",- заявил Гутерриш.

Генсек ООН также уделил внимание необходимости повышать уверенность населения в безопасности и эффективности вакцины на основе фактов.

По данным статистического сайта Worldometer, всего в мире выявили свыше 93,8 млн случаев COVID-19.