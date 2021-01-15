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19:45 15.01.2021

Наличие документов о вакцинации против COVID-19 не должно стать обязательным условием для путешествий - комитет ВОЗ

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Наличие документов о вакцинации против COVID-19 не должно стать обязательным условием для путешествий - комитет ВОЗ

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ считает, что наличие документов о вакцинации от коронавируса не должно стать обязательным условием для зарубежных поездок, гласит заявление, размещенное в пятницу на официальном сайте организации.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам в настоящий момент слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать доказательств о прохождении вакцинации от прибывающих путешественников", - заявили в комитете.

Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками".

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий.

В четверг в Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников изучается.

Теги: #вакцинация #воз #путешествия
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