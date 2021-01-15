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19:39 15.01.2021

Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

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Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о включении поэта Юрия Рыбчинского и путешественника Артема Сурина в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

"Определить для включения в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда следующих лиц: Рыбчинский Юрий Евгеньевич - поэт, драматург, Герой Украины (по согласию); Сурин Артем Александрович - общественный деятель, путешественник, основатель ООО "Ван Лайф Тревел" (по согласию)", - говорится в тексте указа №8/2021 от 15 января, опубликованного на сайте главы государства.

Одновременно признан утратившим силу указ пятого президента Украины Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года №416, которым в для включения в состав набсовета были определены директор-президент Международной коммерческой телерадиокомпании (ICTV) Александр Богуцкий и народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева, оба по согласию.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Теги: #президент #набсовет #культурний_фонд
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