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19:14 15.01.2021

Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

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Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопрос поставок вакцины от коронавирусной инфекции.

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Стороны детально обсудили ситуацию, сложившуюся в Украине и Германии в связи с пандемией COVID-19 и поставками вакцин от этой инфекции.

Зеленский обратился к Меркель с просьбой посодействовать ускорению получения вакцины Украиной.

Теги: #коронавирус #вакцина #германия
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