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19:07 15.01.2021

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

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Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с выполнением договоренностей, достигнутых на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

"Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе, подчеркнув, что режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хоть и с трудностями и провокациями. Он также сообщил о гибели во время обстрела украинского военнослужащего на этой неделе и ранении бойца на прошлой.

"Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #консультации #донбасс #германия
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