Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС
С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
"В районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - указывается в сообщении.
Кроме того, в районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС в районе Пивденного были обстреляны из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава ОС нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.