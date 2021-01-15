Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - указывается в сообщении.

Кроме того, в районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС в районе Пивденного были обстреляны из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава ОС нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.